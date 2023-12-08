На Кубани введут механизм перераспределения между районами субвенций на жилье для сирот

В регионе также приняли поправки, позволяющие муниципалитетам возмещать расходы при поездках детей-сирот на отдых и лечение

КРАСНОДАР, 8 декабря. /ТАСС/. Объем выделенных муниципалитетам денег на покупку жилья для детей-сирот в Краснодарском крае будут корректировать в зависимости от уровня освоения таких средств районами и оперативно перераспределять в те муниципалитеты, где готовы заключать дополнительные контракты на покупку жилья. Соответствующие поправки в краевой закон приняли депутаты Законодательного собрания Краснодарского края.

"Поправки предусматривают возможность уменьшения объема субвенции, направленной в бюджет муниципального образования на сумму, в отношении которой муниципалитетом не заключены контракты на приобретение жилых помещений, в случае недостижения ежеквартальных значений показателей результативности осуществления отдельных государственных полномочий, и подлежат перераспределению. Перераспределение высвободившихся средств осуществляется между муниципальными образованиями, подтвердившими способность дополнительного (сверх квоты) приобретения жилых помещений и их предоставления детям-сиротам в текущем году", - говорится в сообщении пресс-службы законодательного собрания региона, опубликованном на официальном сайте.

Проведение таких корректировок еще в течение года позволит повысить эффективность освоения бюджетных средств в указанной сфере. Также на сессии приняли поправки, позволяющие муниципалитетам возмещать расходы при поездках детей-сирот, проживающих в крае, на отдых и лечение в пределах России.

"Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - особая категория наших земляков. Они нуждаются в максимальной помощи со стороны государства, и мы внимательно отслеживаем их положение, изучаем все возможности введения дополнительных мер поддержки. Вносимые сейчас изменения в действующее законодательство позволят совершенствовать систему предоставления им бесплатного жилья, а также сделать более удобными и комфортными периодические их выезды из всех точек края к местам лечения и отдыха", - сообщил на сессии председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

О ситуации

Ранее в регионе были проблемы с финансированием на покупку жилья для детей-сирот. В 2022 году прокурор Краснодарского края Сергей Табельский сообщал, что объемы финансирования из бюджета Краснодарского края на покупку квартир для детей-сирот в регионе в пять раз меньше реальной потребности, прокурорам на местах было поручено усилить контроль за соблюдением прав данной льготной категории граждан. Также не все районы края своевременно заключают контракты на приобретение такого жилья, неосвоенные денежные средства по итогам года из муниципалитетов по закону возвращаются обратно в казну региона и перераспределяются уже только на следующий год, что соответственно сдерживает темпы продвижения очереди на получение квартир среди такой категории граждан.

За 10 лет в Краснодарском крае жилье получили более 13 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2023 году на эти цели направили 4 млрд рублей, до конца года планировали приобрести почти 1,2 тыс. жилых помещений, по состоянию на октябрь администрация региона сообщала, что муниципалитеты заключили контракты на приобретение почти 1,1 тыс. жилых помещений для детей сирот.