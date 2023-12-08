Путин поручил начать разработку специализированного лечебного питания в РФ

Доклад об исполнении поручения глава государства ждет до 20 февраля 2024 года

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил начать производство специализированного лечебного питания и его компонентов на территории России.

"Обеспечить разработку и реализацию комплекса мероприятий, направленных на организацию производства специализированных продуктов лечебного питания и их отдельных компонентов на территории Российской Федерации", - говорится в перечне поручений по итогам совещания с правительством РФ, опубликованном на сайте Кремля.

Доклад об исполнении поручения Путин ждет до 20 февраля 2024 года, и далее - ежеквартально.

Кроме того, глава государства поручил кабмину определить источники финансирования таких мероприятий и целевые показатели их реализации.

Специализированным лечебным питанием являются продукты с доказанным эффектом, которые помогают восстановить функции организма, нарушенные после болезни.