Мария Ситтель завоевала ТЭФИ в номинации "Ведущий дневной информационной программы"

Сама программа также получила статуэтку в номинации "Вечерняя информационная программа"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Победителем национальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий дневной информационной программы" стала Мария Ситтель, ведущая программы "Вести" на канале "Россия-1". Сама программа также получила статуэтку в номинации "Вечерняя информационная программа", сообщает корреспондент ТАСС.

Церемония вручения ТЭФИ в номинациях категории "Информационное и общественно-политическое вещание" проходит в отеле "Марриотт Империал Плаза" в Москве.

"Несмотря на то, что уже в третий раз мне представляется дивная возможность представить свой канал на этой сцене - это очень волнительное мероприятие. <…> Я невероятно благодарна уже 20 с лишним лет быть частью нашей большой команды. Побеждает команда, команда с большой буквы. "Вести" - это именно такая команда", - сказала со сцены Ситтель.

Программа "Вести" также завоевала статуэтку в номинации "Вечерняя информационная программа". "Спасибо вам за этот выбор, будем работать еще лучше", - пообещал еще один ведущий программы Эрнест Мацкявичус.

Лучшей дневной информационной программой стали "Новости" на телеканале РЕН ТВ. Победа в категории "Ведущий вечерней информационной программы" у Владимира Чернышева и Эльмиры Эфендиевой, ведущих программы "Сегодня" на НТВ. "Это награда не только наша, но и вообще всей информационной службы телеканала НТВ", - сказал Чернышев.

Спорт, расследования и репортеры

Лучшей "Программой социальной направленности" объявили "День ангела" на Пятом канале. Награду в этой номинации вручил победителю олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров вместе с женой Оксаной Домниной. Со сцены они пожелали всем гостям церемонии крепкого здоровья, а также поздравили с наступающим Новым годом.

В номинации "Программа о спорте" победа у "Катар 2022. Все на футбол" на "Матч ТВ". "Мы действительно старались передать атмосферу Катара, и судя по награде, у нас получилось", - сказал генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.

Ведущий телеканала "Матч ТВ" Георгий Черданцев также получил награду в номинации "Ведущий спортивной программы/ спортивный комментатор". Вместе с ним в категории были номинированы две программы с Дмитрием Губерниевым. "Я в шоке - обыграть одного Губерниева это уже много, а двух - так вообще", - сказал Черданцев со сцены.

Статуэтку в номинации "Документальный фильм" получил проект Любови Аркус к юбилею актрисы Аллы Демидовой "Кто тебя победил никто" на Первом канале.

Лучшим информационным сюжетом стал "Учеба без отрыва от семьи: как работают кочевые школы в Якутии" журналиста Эдмунда Желбунова на НТВ. Главным репортером премии ТЭФИ-2023 стал корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько, который уже больше года провел вместе со съемочной группой в зоне проведения специальной военной операции на Украине. "На самом деле, то, как Первый канал сегодня показывает боевые действия, - так еще никто не делал в мире. Многокамерная съемка тяжелых боев - это все для того, чтобы показать ближе то, с чем сегодня сталкиваются наши ребята, бойцы, на передовой", - отметил Кулько.

О премии ТЭФИ

Церемония награждения лауреатов премии ТЭФИ - 2023 проходит в этом году в два этапа: 7 декабря статуэтки вручили в Государственном академическом Малом театре России, а 8 декабря победителей награждают в отеле "Марриотт Империал Плаза". ТАСС - генеральный информационный партнер премии.

Национальная телевизионная премия ТЭФИ была учреждена Академией Российского телевидения 21 декабря 1994 года. Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного.

Цель премии ТЭФИ - установление профессиональных ориентиров в сфере журналистики, направленных на благо интересов общества, содействие повышению просветительской и культурной функции российских СМИ, а также выявлению ярких и талантливых проектов.