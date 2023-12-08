Лучшим дневным общественно-политическим ток-шоу на ТЭФИ-2023 признали "60 минут"

Статуэтку получили ведущие передачи Ольга Скабеева и Евгений Попов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Победителем национальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Дневное общественно-политическое ток-шоу" стала программа "60 минут", которая выходит на канале "Россия-1". Статуэтку получили ведущие шоу Ольга Скабеева и Евгений Попов, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии вручения наград в номинациях категории "Информационное и общественно-политическое вещание".

"Для меня честь и гордость, что в такие непростые времена для нашей страны именно нам выпала честь выполнять эту миссию - говорить правду. Я знаю, что нашу программу смотрят на фронте, на новых так называемых территориях, а на самом деле - на всей территории нашей большой и великой страны. Это особая ответственность", - сказала Скабеева.

В этой номинации, в отличие от других, были номинированы четыре, а не три программы: "60 минут", "Кто против?" на "России-1", "Место встречи" на НТВ и "Есть тема" на "Матч ТВ".

Главной информационно-аналитической итоговой программой на ТЭФИ-2023 признали "Вести недели" ("Россия-1"). Создатели программы посвятили награду погибшему в ноябре корреспонденту телеканала "Россия-24" Борису Максудову, зал аплодировал этому решению стоя.

О премии ТЭФИ

Церемония награждения лауреатов премии ТЭФИ-2023 проходит в этом году в два этапа: 7 декабря статуэтки вручили в Государственном академическом Малом театре России, а 8 декабря победителей награждают в отеле "Марриотт империал плаза".

ТАСС - генеральный информационный партнер премии.

Национальная телевизионная премия ТЭФИ была учреждена Академией российского телевидения 21 декабря 1994 года. Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного.

Цель премии ТЭФИ - установление профессиональных ориентиров в сфере журналистики, направленных на благо интересов общества, содействие повышению просветительской и культурной функции российских СМИ, а также выявлению ярких и талантливых проектов.