Ираду Зейналову наградили премией ТЭФИ

Ведущая программы "Итоги недели" на НТВ отметила, что свою первую награду получала как репортер

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Ведущая программы "Итоги недели" на НТВ Ирада Зейналова стала победителем национальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы". Церемония вручения ТЭФИ в номинациях категории "Информационное и общественно-политическое вещание" проходит в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.

Зейналова со сцены отметила, что свой первый ТЭФИ получала как репортер, теперь же ее оценили в роли ведущей. "Это был плохой год для нашего сообщества, потому что очень много наших (сотрудников СМИ - прим. ТАСС) погибли. И я не беру даже Россию, я беру просто по всему миру - хотя бы 70 человек, которые погибли в Газе. Наше сообщество очень хрупкое, уязвимое, к сожалению, оно такое. <…> Репортеры всегда попадают в рай, потому что это самая уязвимая профессия", - сказала она.

В номинации "Вечернее общественно-политическое ток-шоу" победила программа "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на канале "Россия-1", а лучшим ведущим вечернего общественно-политического ток-шоу стал Владимир Соловьев, который ведет программу "Вечер с Владимиром Соловьевым" также на "России-1".

Премию ТЭФИ в номинации "Ведущий дневного общественно-политического ток-шоу" получили Андрей Норкин и Иван Трушкин, которые ведут программу "Место встречи" на НТВ. "Человек, которому я хочу сказать спасибо, - это мой главный телезритель: моя мама. Мама, не болей!" - сказал со сцены Трушкин.

О премии ТЭФИ

Церемония награждения лауреатов премии ТЭФИ-2023 проходит в этом году в два этапа: 7 декабря статуэтки вручили в Государственном академическом Малом театре России, а 8 декабря победителей награждают в отеле "Марриотт империал плаза".

ТАСС - генеральный информационный партнер премии.

Национальная телевизионная премия ТЭФИ была учреждена Академией российского телевидения 21 декабря 1994 года. Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного.

Цель премии ТЭФИ - установление профессиональных ориентиров в сфере журналистики, направленных на благо интересов общества, содействие повышению просветительской и культурной функции российских СМИ, а также выявлению ярких и талантливых проектов.