Эксперт: закон о произведениях неизвестных авторов сохранит культурное наследие СВО

Председатель правления НП "СПАС" Анатолий Семенов выразил надежду, что в ходе рассмотрения законопроекта будут учтены в том числе и аудиовизуальные произведения

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Закон об использовании произведений неизвестных авторов поможет сохранить огромный пласт исторического и культурного наследия, создаваемого во время специальной военной операции (СВО). Об этом заявил ТАСС председатель правления некоммерческого партнерства "Сообщество пользователей авторских и смежных прав" (НП "СПАС") Анатолий Семенов.

"Эта проблема, ставшая актуальной после Великой Отечественной войны, когда миллионы людей погибли и пропали без вести, после начала специальной военной операции обретает ничуть не меньшую актуальность. В настоящее время с учетом распространенности мобильных телефонов на первое место выходят видео", - сказал он.

Семенов выразил надежду, что в ходе рассмотрения законопроекта будут учтены в том числе и аудиовизуальные произведения, и новый закон "не оставит за бортом истории огромный пласт исторического и культурного наследия". Он подчеркнул, что впервые за 30 лет существования в России авторского права в стране появится механизм правомерного доступа к культурному наследию авторов, получить согласие которых по разным причинам невозможно.

Закон важен также и для сохранения старых, иногда чудом сохранившихся аудиозаписей и может помочь, например, проектам, оцифровывающим магнитные ленты с записями XX века, добавил эксперт. "Отсутствие легального механизма использования орфанных произведений ставит такого рода проекты под угрозу исков с карательными компенсациями и лишает их возможности нормального финансирования, развития и монетизации", - считает Семенов.

Как отмечает глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, законопроект учитывает мнение деятелей креативных индустрий и позволяет оптимально сбалансировать авторское право и право на доступ к культурным ценностям, зафиксированное в Конституции РФ.

"В отсутствие удобного механизма легализации "сиротских" произведений значительная часть нашего культурного наследия исключена из оборота. Работа над законопроектом велась в диалоге с предпринимательским и экспертным сообществом, и я надеюсь, что это поможет решить застарелую проблему сферы интеллектуального права", - говорит Гумерова, ее слова приводятся в сообщении, распространенном НП "СПАС".

О законопроекте

Проект закона, регулирующего порядок использования произведений, авторы которых неизвестны или недоступны для переговоров, внесен группой сенаторов и депутатов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Среди авторов инициативы, помимо Гумеровой, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Законопроект принят Госдумой в первом чтении.