Трансляции старта и приземления киноэкипажа фильма "Вызов" на Первом канале получили ТЭФИ

Киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова отправился на борту транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" на МКС 5 октября 2021 года

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Трансляции старта и приземления первого в мире космического киноэкипажа фильма "Вызов" на Первом канале стали победителем национальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Специальное (однократное) телевизионное событие года". Церемония вручения ТЭФИ в номинациях категории "Информационное и общественно-политическое вещание" проходит в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"[Генеральный директор Первого канала] Константин Львович Эрнст любит говорить: "Невозможно - это когда недостаточно захотел". Эта история была, когда ничего невозможного не существовало, потому что его энергия просто сносила все на своем пути", - сказал со сцены заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов.

Киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова отправился на борту транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" на МКС 5 октября 2021 года. Онлайн-трансляция этого события шла в прямом эфире на четырех языках - русском, английском, французском и испанском - и была доступна из любой точки мира. 17 октября космическая киноэкспедиция успешно завершилась возвращением на Землю съемочной группы и командира экипажа космонавта Олега Новицкого. Первый канал также транслировал событие в прямом эфире.

"Вызов" - первый художественный фильм, снятый в космосе, на Международной космической станции. Космическая драма является совместным проектом Первого канала, АО "Главкосмос", госкорпорации "Роскосмос", студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра Start при поддержке Фонда кино. По сюжету женщине-врачу в силу обстоятельств придется за месяц подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС для спасения жизни космонавта.

О премии

Церемония награждения лауреатов премии ТЭФИ-2023 проходит в этом году в два этапа: 7 декабря статуэтки вручили в Государственном академическом Малом театре России, а 8 декабря победителей награждают в отеле "Марриотт империал плаза".

ТАСС - генеральный информационный партнер премии.

Национальная телевизионная премия ТЭФИ была учреждена Академией российского телевидения 21 декабря 1994 года. Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного.

Цель премии ТЭФИ - установление профессиональных ориентиров в сфере журналистики, направленных на благо интересов общества, содействие повышению просветительской и культурной функции российских СМИ, а также выявлению ярких и талантливых проектов.