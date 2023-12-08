Правящая династия Абу-Даби возглавила рейтинг богатейших семей Bloomberg

Второе место заняла семья Уолтон, владеющая сетью магазинов Walmart

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Правящая династия Абу-Даби Аль Нахайян, представитель которой - Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - является президентом Объединенных Арабских Эмиратов, заняла первое место в рейтинге богатейших семей мира в 2023 году по версии агентства Bloomberg. Ее состояние оценивается в $305 млрд.

Второе место, по данным агентства, заняла семья Уолтон, владеющая сетью магазинов Walmart. Bloomberg оценивает ее состояние в $259,7 млрд. Основавшая модный дом Hermes и продолжающая владеть им семья Эрмес находится на третьей строчке рейтинга с $150,9 млрд.

На четвертой строчке оказалась семья Марс, которой принадлежит компания Mars. Находящаяся у власти в Катаре семья Аль Тани заняла пятое место.

В рейтинг также вошли правящая династия Саудовской Аравии Аль Сауд, владеющая 69% акций медиакомпании Thomson Reuters семья Томсон, а также семья Квандт, в распоряжении которой находится около половины акций BMW. Помимо этого, в список попали семья Прицкер, которой принадлежит сеть отелей Hyatt, и семья Мюлье, владеющая сетью супермаркетов Auchan.