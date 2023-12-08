В Болгарии открыли выставку к 180-летию генерала Скобелева

На экспозиции представлены личные вещи и предметы, связанные с жизнью полководца, а также картины и скульптурные произведения

ПЛЕВЕН /Болгария/, 8 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Выставка "Герой своего времени", посвященная 180-летию героя Русско-турецкой войны 1877-1878 годов генерала Михаила Скобелева, открылась в Плевенской панораме, одними из первых посетителей экспозиции стали российские дипломаты во главе с послом Элеонорой Митрофановой и председателем Скобелевского комитета России Сергеем Слипченко.

Вместе с постерами, рассказывающими о жизненном пути русского героя, на выставке представлены личные вещи и предметы, связанные с жизнью Скобелева, картины и скульптурные произведения.

"Каждый год мы принимаем участие в торжественных мероприятиях, посвященных ключевым событиям Русско-турецкой войны. В декабре, 146 лет назад, именно здесь были приняты решения, которые решили исход балканской войны и способствовали подписанию Сан-Стефанского мирного договора. Мы обязательно посещаем Плевенскую панораму, где хранятся документальные свидетельства того времени. Мы с большой благодарностью относимся к тем людям, которые очень бережно и ответственно относятся к истории, хранят память о русских героях и болгарских ополченцах, отдавших свои жизни для освобождение Болгарии", - сказала российский дипломат.

Митрофанова и Слипченков вручили директору Плевенской панорамы Володе Попову грамоту и медаль "180 лет Михаилу Дмитриевичу Скобелеву" за вклад в сохранение исторического воинского наследия и памяти выдающегося российского полководца и государственного деятеля.

Российские дипломаты возложили венки и цветы к памятникам русским воинам в городе Пордим и мавзолею "Святого Георгия Победоносца" в Плевне.

Михаил Скобелев (1843-1882) - русский военачальник и стратег, участник Среднеазиатских войн Российской империи и Русско- турецкой войны 1877-1878 годов, освободитель Болгарии. Современники считали его полководцем, по таланту равным Суворову.