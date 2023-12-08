В Коми прошел вечер памяти погибших в ходе СВО героев

Мероприятие состоялось в республиканской филармонии

СЫКТЫВКАР, 8 декабря. /ТАСС/. Вечер памяти "Реквием по Героям "Я не мог поступить иначе" прошел в Коми в республиканской филармонии с участием родных и близких бойцов, погибших в ходе специальной военной операции, а также офицеров, студентов и школьников. Глава республики Владимир Уйба передал Звезду Героя Республики Коми родным Виталия Лифенко, погибшего в ходе спецоперации в августе этого года.

Звание Героя Республики Коми учредили в марте 2023 года. Удостоенным звания или родным погибшего героя, награжденным посмертно, предоставляют единовременную выплату в 75 тыс. рублей. В июле звания был удостоен погибший в ходе спецоперации депутат молодежного парламента Коми Анатолий Хлобыстов.

"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, звание Героя Республики Коми посмертно удостоены гвардии младший сержант Хлобыстов Анатолий Максимович и майор Лифенко Виталий Петрович. Награду Анатолия в августе этого года я вручил родителям. Сегодня для меня большая честь передать награду родным Виталия Петровича", - сказал со сцены глава республики.

Награду он вручил вдове Елене Лифенко, дочери Диане и матери Галине Лифенко. Как озвучили ведущие, 30 августа этого года подразделение майора Лифенко попало под массированный обстрел со стороны ВСУ. Командир принял решение вывести личный состав из-под обстрела и организовал эвакуацию раненых. Он погиб, спасая раненых бойцов. Ранее, в мае этого года, погиб старший сын героя Данил во время штурма Артемовска (украинское название - Бахмут).

За мужество и героизм 216 уроженцев Коми награждены государственными наградами, боевыми орденами и медалями. Четверо уроженцев республики - гвардии капитан Владимир Носов, ефрейтор Александр Власенков, гвардии старший матрос Олег Шипицин, гвардии подполковник Иван Поздеев за мужество и героизм, отвагу и самоотверженность удостоены высшей награды - звания Героя Российской Федерации, все четверо посмертно. В ходе вечера вспоминали о жизни и подвигах бойцов, о героях Великой Отечественной войны, Афганистана. Учащиеся сыктывкарского Лицея народной дипломатии передали главе региона коробку с письмами бойцам спецоперации, письма писали в каждом классе.

В День Героев Отечества, 9 декабря, во всех муниципалитетах республики состоятся "Уроки мужества", их проведут ветераны спецоперации, сотрудники правоохранительных органов. В республиканской филармонии пройдет театрализованное представление "Реквиев по Героям" и показ фильма "Наши герои" об уроженцах Коми - Героях России.