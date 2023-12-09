На Камчатке открыли горнолыжный сезон

На горе Морозная подготовили семь горнолыжных трасс и кресельный подъемник

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Новый горнолыжный сезон стартовал на Камчатке на горе Морозная, где работает одноименная база для катания и тренируются члены сборной России по горнолыжному спорту. Об этом сообщили ТАСС в краевом министерстве спорта.

"С сегодняшнего дня на "Морозной" будут работать подъемники трассы, прокат и кафе. Стоимость подъемника для льготников колеблется от 50 до 100 рублей, для остальных посетителей - 200 рублей за один подъем. В этом году для любителей активного отдыха подготовлено семь горнолыжных трасс и кресельный подъемник - единственный на Камчатке", - сообщили в профильном министерстве.

Всего в Камчатском крае функционируют девять горнолыжных баз, у которых 27 трасс общей протяженностью около 380 км. До горнолыжных баз, находящихся в черте Петропавловска-Камчатского и Елизово, можно добраться общественным транспортом или на такси. До горнолыжного центра у подножия Авачинского вулкана можно добраться только на транспорте повышенной проходимости. Дооборудование баз проводится в рамках выполнения мероприятий нацпроектов и за счет средств Единой дальневосточной субсидии.