Проект документа COP28 содержит несколько вариантов отказа от ископаемого топлива

Участники 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата должны будут прийти к консенсусу до окончания саммита

ДУБАЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Проект итогового документа 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) содержит несколько вариантов будущего использования ископаемого топлива, в том числе положения о поэтапном отказе от него.

Ключевой раздел документа, распространенного секретариатом Рамочной конвенции об изменении климата, предлагает четыре формулировки о поэтапном отказе от ископаемого топлива, на обсуждении которых стороны сосредоточатся в ближайшие дни. Участники COP28, которые ведут заключительные переговоры о параметрах соглашения, должны будут прийти к консенсусу до окончания саммита - или приняв одну из формулировок, или исключив этот пункт из финальной версии текста.

Первая формулировка рассчитана на "поэтапный отказ от ископаемых видов топлива в соответствии с передовыми научными достижениями". Второй вариант призывает к "поэтапному отказу от ископаемых видов топлива в соответствии с передовыми научными достижениями, траекториями Межправительственной группой экспертов по изменению климата, ограничивающими глобальное потепление 1,5 градуса, а также принципами и положениями Парижского соглашения". Третья формулировка предполагает, что стороны согласятся на "поэтапный отказ от неослабевающего ископаемого топлива, признавая необходимость пика его потребления в этом десятилетии и подчеркивая важность того, чтобы энергетический сектор был преимущественно свободен от ископаемого топлива задолго до 2050 года". Четвертый вариант указывает на необходимость "поэтапного отказа от ископаемого топлива и быстрого сокращения его использования для достижения нулевых выбросов углекислого газа в энергетических системах примерно к середине века". Кроме того, раздел содержит технический пункт "нет текста" на тот случай, если сторонам не удастся принять ни одну из предложенных формулировок.

Другой раздел документа посвящен отказу от использования угля. В нем приводится только одна формулировка, призывающая к "быстрому отказу от угольной энергетики в этом десятилетии и немедленному прекращению выдачи разрешений на строительство новых угольных электростанций". Этот раздел также содержит технический пункт "нет текста".

Позиции сторон

Глобальный отказ от использования угля, нефти и газа стал одним из самых спорных вопросов на COP28. Для достижения целей Парижского соглашения необходимо более интенсивное сокращение выбросов, поэтому некоторые развитые страны настаивают на жестких обязательствах - поэтапном отказе от ископаемого топлива и установлении пиковых значений для выбросов к 2025 году.

В то же время правительства стран, экономическое развитие которых зависит от использования ископаемых видов топлива, обеспокоены стоимостью сокращения выбросов в энергоемких отраслях, таких как химическая и сталелитейная промышленность. Они настаивают на компромиссном варианте поэтапного отказа от "неослабевающего" ископаемого топлива. Этот шаг, по мнению некоторых стран, позволит использовать грязные источники энергии при условии широкого применения технологий удаления выбросов.

Определение "неослабевающий" стало одним из самых спорных вопросов на конференции. Главным сторонником такого компромиссного подхода к определению будущего использования ископаемого топлива считаются ОАЭ. Страна, принимающая климатический саммит в этом году и являющаяся одним из крупнейших производителей нефти в мире, рассчитывает убедить международное сообщество в том, что углеродная нейтральность возможна без полного отказа от ископаемого топлива. Для этого ОАЭ активно продвигают технологии улавливания и хранения углерода.

Европейский союз, который обязался достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году, не разделяет такого подхода, поскольку опасается, что он станет поводом для заинтересованных стран проигнорировать цели Парижского соглашения. По мнению европейских чиновников, технологии улавливания и хранения углерода должны применяться в ограниченном масштабе и использоваться только для тех секторов экономики, в которых трудно добиться сокращения выбросов.

О конференции

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

Одной из основных задач делегаций стран на климатическом саммите является так называемое Глобальное подведение итогов (Global Stocktake), или анализ прогресса по достижению целей Парижского соглашения. Документ был принят 12 декабря 2015 года по итогам 21-й Конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата, участники которой договорились не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса.

Этот процесс должен привести к разработке плана высокого уровня, которым международное сообщество сможет руководствоваться для достижения климатических целей. Затем правительствам придется интегрировать этот глобальный план в национальную политику, чтобы в 2025 году отчитаться перед ООН о результатах прогресса.