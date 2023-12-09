МЧС России до конца года доставит на Кубу 21 машину для борьбы с пожарами

Республика получит автомобильные цистерны и системы для пожаротушения, которые применяются в аэропортах, сообщил директор департамента информационной политики ведомства Роман Охотенко

ГАВАНА, 9 декабря. /ТАСС/. МЧС России во второй половине декабря доставит морским путем на Кубу 21 машину для борьбы с пожарами, в том числе в аэропортах. Об этом сообщил директор департамента информационной политики ведомства Роман Охотенко.

"Во время деловой поездки делегация МЧС России передала кубинской стороне сертификаты на 21 единицу колесной техники, которая включает в себя автомобильные цистерны для пожаротушения и системы пожаротушения, которые применяются в аэропортах. Данная техника прибудет сюда морским путем", - сказал он по итогам встречи статс-секретаря - заместителя главы МЧС Алексея Серко с главой МВД Кубы Ласаро Альберто Альваресом Касасом.

Охотенко отметил, что передача техники проводится по поручению правительства РФ. "Мы ожидаем ее прибытие до конца декабря текущего года", - добавил он.

Кроме того, директор департамента МЧС рассказал, что с 2024 года кубинские студенты, которые обучаются в российских вузах МЧС России, получат специализацию "оператор беспилотных систем".

Делегация МЧС России 6 декабря прибыла в Гавану для участия в XI Конгрессе по чрезвычайным ситуациям и VII Международной конференции пожарных.