Посольство РФ в США провело выездное консульское обслуживание в штатах Аляска и Вашингтон

В рамках сессии дипломаты вместе с соотечественниками возложили цветы к мемориалу ветеранов войн в центре города Анкоридж

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Сотрудники посольства России в США провели выездное консульское обслуживание соотечественников в Анкоридже (штат Аляска) и Сиэтле (штат Вашингтон). Об этом сообщили в пятницу в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Более 1000 человек получили возможность подать заявления на оформление заграничных паспортов и актов о личной явке для продолжения получения пенсионных выплат. Особое внимание было уделено ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным семьям, пожилым и маломобильным гражданам, - отметили в посольстве. - Россияне выражали глубокую признательность за организацию сессии. Отмечали, что закрытие российских загранучреждений на Западном побережье США существенно осложнило их жизнь, а поездки в Вашингтон через всю страну зачастую им просто недоступны".

"Всем пришедшим на прием гражданам была оказана консульско-правовая помощь, предоставлены справочные материалы", - говорится в сообщении.

"В рамках консульской выездной сессии в штаты Аляска и Вашингтон дипломаты посольства вместе с соотечественниками возложили цветы к мемориалу ветеранов войн в центре города Анкоридж, а также к могиле краснофлотца Михаила Анисимова на кладбище "Эвергрин Вашелли" в Сиэтле, - уточнили в диппредставительстве РФ. - Однако сотрудникам дипмиссии второй год подряд не удалось посетить расположенное неподалеку от Анкориджа военно-мемориальное кладбище "Форт-Ричардсон" и почтить память советских летчиков и моряков, погибших на Аляске в 1942-1945 гг. Дипломатические ноты посольства были проигнорированы американскими властями".