В Южно-Сахалинске из-за непогоды ограничили движение некоторых автобусов

Речь идет об участке дороги Южно-Сахалинск - Оха км 128 км+080 м - 254 км

ТАСС, 9 декабря. Движение некоторых автобусов из Южно-Сахалинска в Поронайск, Александровск-Сахалинский, Вахрушев и Макаров отменены из-за ограничения на участке автодороги Южно-Сахалинск - Оха, сообщается в Telegram-канале Минтранса Сахалинской области.

"На всем протяжении участка автодороги Южно-Сахалинск - Оха км 128 км+080 м - 254 км на проезжей части <...> скользко, местами мокрый рыхлый снег. Движение транспорта ограничено. Временно отменено движение автобусов", - говорится в сообщении.

Отменено движение автобусов №502 Южно-Сахалинск - Поронайск - Южно-Сахалинск, №504 Южно-Сахалинск - Александровск-Сахалинский - Южно-Сахалинск, №509 Южно-Сахалинск - Вахрушев - Южно-Сахалинск и №510 Южно-Сахалинск - Макаров - Южно-Сахалинск.

По данным главного управления МЧС России по региону, ограничено движение для пассажирского автотранспорта на двух участках автодорог в связи с обледенением дорожного полотна. "С 13:30 (05:30 мск) 9 декабря ограничено движение пассажирского автотранспорта на двух участках автодорог аэропорт Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск и Южно-Сахалинск - Синегорск", - отмечается в сообщении.

Ранее на 9 и 10 декабря было объявлено экстренное предупреждение в Ногликском и Охинском районах на севере Сахалина в связи с неблагоприятными погодными условиями.