В Волгоградской области для школьников запустят программу туристических сертификатов

Программа социальных сертификатов по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» была запущена в 2022 году в 18 регионах России как пилотный проект

ВОЛГОГРАД, 9 декабря. /ТАСС/. Программа туристических социальных сертификатов будет впервые запущена в 2024 году для школьников Волгоградской области, благодаря чему дети со своими родителями смогут отправиться в бесплатный тур выходного дня по региону. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы от Волгоградской области, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков.

«Социальный сертификат позволяет школьнику самостоятельно выбрать туристическую поездку из предложенного списка, а его родителям — заключить договор с туроператором, который организует путешествие. Выделяется сумма до 5 тыс. рублей на тур выходного дня, с ночевкой в каком-то из городов внутри региона. <…> Наш регион [Волгоградская область] ранее не был представлен в программе», — сказал собеседник агентства, уточнив, что школьники региона в 2024 году впервые смогут получать социальные сертификаты на внутрирегиональные путешествия.

Волоцков отметил, что программа рассчитана на семьи, где воспитываются ученики пятых-девятых классов. Для получения услуги нужно оставить заявку на социальный заказ. Он добавил, что в настоящее время прорабатываются организационные вопросы, после чего станет известно число сертификатов, выделяемых на регион.

Программа социальных сертификатов по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» была запущена в 2022 году в 18 регионах России как пилотный проект. В 2023 году к ней подключились еще 11 субъектов страны, на реализацию мероприятий правительство РФ выделило 1 млрд рублей. Благодаря программе школьники могут отправляться в бесплатные культурно-познавательные поездки по родным регионам и знакомиться с их достопримечательностями, историей, культурой.

По данным администрации Волгоградской области, в регионе регулярно появляются новые турмаршруты патриотической, исторической, эколого-просветительской, культурной тематики. Востребованы путешествия с детьми. Жителям и гостям региона предлагаются одно- и многодневные туры по городу-герою и основным достопримечательностям области. Так, в 2022 году субъект посетили более 1,5 млн туристов, что на 40% больше, чем в 2021 году. По итогам 2023 года турпоток в Волгоградскую область планируют нарастить на треть. В регионе действуют более 380 гостиниц и отелей разной категории.