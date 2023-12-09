В Сербии поставят памятник российскому консулу Григорию Щербине

В 2023 году исполнилось 120 лет со дня гибели дипломата

БЕЛГРАД, 9 декабря. /ТАСС/. Презентация проекта установки памятника в сербской столице российскому консулу в Косовской Митровице Григорию Степановичу Щербине (1868-1903) состоялась в Российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Рад представить макет памятника консулу Щербине. Должен сказать, что это развитие и продолжение целого балканского цикла, который неожиданно и стремительно начал развиваться в 2023 году. Буквально несколько дней назад замечательной компанией мы вернулись из Черногории, где установили и открыли еще два произведения, два бюста Александру Невскому. Поскольку 2023 год является круглой датой, 120-летием со дня трагической гибели консула, мы решили презентовать макет под завершение года. На мой взгляд, с учетом реальности, в которой находимся мы и весь мир, это очень важные проекты идейно, концептуально и творчески", - отметил скульптор Айдын Зейналов.

Презентация проекта установки на ул. Щербины белградского муниципалитета Чукарица памятника дипломату и российскому консулу в Косовской Митровице, знатоку культуры и истории балканских народов торжественно состоялась в Белграде. В мероприятии приняли участие посол Российской Федерации в Республике Сербии Александр Боцан-Харченко, руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгений Примаков, директор белградского Русского Дома Евгений Баранов, автор памятника, скульптор Айдын Зейналов, историк, дипломат, академик Сербской академии наук и искусств Славенко Терзич.

Мероприятие организовано в рамках празднования в текущем году 185-летия установления дипломатических отношений между Россией и Сербией. По этому случаю Почта Сербии в сотрудничестве с Русским Домом выпустила памятное филателистическое издание с изображением Григория Щербины.

Памятник - работа скульптора Айдына Зейналова, выдающегося российского скульптора, академика Российской академии художеств и Флорентийской Академии изящных искусств. Скульптуры работы Зейналова в этом году увидели граждане Сербии и Черногории. Так, город Вршац украсил памятник родившемуся здесь известному русскому слависту Никите Толстому, а сейчас, благодаря усилиям Посольства Российской Федерации в Черногории, Русского Дома в Белграде и Сербской Православной Церкви, два мемориальных бюста Александра Невского, подарок российского скульптора народу Черногории, появились в Андриевице и Никшиче.

Григорий Щербина

Григорий Степанович Щербина (1868-1903) - русский дипломат и ориенталист, окончил Лазаревский институт восточных языков в Москве (1889), учебное отделение восточных языков при Азиатском департаменте МИД, владел многими европейскими и восточными языками: арабским, персидским, татарским, армянским, грузинским, турецким, албанским, сербским и болгарским. С 1889 года служил атташе при русском посольстве в Константинополе, работал в Скопье, выполнял секретную миссию в Египте. В 1897 года назначен вице-консулом в Скутари (Шкодере), одновременно исполнял обязанности министра-резидента в Цетинье - столице Черногории.

С января 1903 года занимал пост консул Российской империи в городе Косовска-Митровица. 18 марта 1903 года Щербина был смертельно ранен ефрейтором 17-го турецкого пехотного полка Ибрагимом бенг-Халидом (этническим албанцем) и скончался в ночь с 26 на 27 марта (10 апреля по новому стилю) 1903 года Дипломат похоронен у стен черниговского Свято-Троицкого собора.

Благодаря своему самоотверженному подвижничеству Щербина заслужил всеобщее доверие и большое уважение среди сербов. В своем завещании российский консул подчеркивал: "Нужно защитить сербов в Косово, потому что Косово - сербское".