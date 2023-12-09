На юге Красноярского края из-за узелкового дерматита у скота ввели режим ЧС

Запрещен ввоз животных и их продукции на территорию региона без специальных документов из Тувы и Хакасии

ТАСС, 9 декабря. Режим чрезвычайной ситуации ввели в девяти районах на юге Красноярского края из-за узелкового дерматита у крупного рогатого скота. Соответствующее постановление опубликовало региональное правительство.

"В целях защиты населения и территорий, ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с выявлением заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота, [постановляю]: <...> определить границами зоны чрезвычайной ситуации территории Минусинского, Ермаковского, Идринского, Каратузского, Краснотуранского, Курагинского, Новоселовского, Ужурского и Шушенского районов Красноярского края", - говорится в тексте постановления, подписанного первым замгубернатора края Сергея Верещагина.

Все перечисленные в документе районы находятся на юге региона. Ранее, 7 декабря, на их территории был введен режим повышенной готовности.

Согласно документу, региональному главку МЧС рекомендовано обеспечить постоянную работу оперштаба по предупреждению ЧС, оценки обстановки и координации сил, а службе по ветеринарному надзору - разработать план ликвидации очагов узелкового дерматита у животных, осмотреть и вакцинировать восприимчивых животных, и заниматься лечением больных. В то же время будет запрещен ввоз животных и их продукции на территорию региона без специальных документов из Тувы и Хакасии.

На территории Хакасии вспышка узелкового дерматита была зафиксирована в начале октября. Был введен режим ЧС районного масштаба, а около 3 тыс. голов крупного рогатого скота, овец, коз и свиней было уничтожено. В конце ноября в Боградском районе республики обнаружили новый очаг заболевания.

Нодулярный (узелковый) дерматит - это сложное инфекционное заболевание, встречающееся как у крупного рогатого скота, так и других млекопитающих. Причиной развития заболевания у скота является поражение организма специфическим вирусом. Инфекция быстро распространяется среди животных, летальность может достигать 95%. При этом дерматит безопасен для людей, на сегодня не зафиксировано ни одного случая передачи инфекции от животных к людям.