На площади Святого Петра открыли рождественский вертеп, посвященный 800-летней традиции

Как отметил Папа Римский Франциск, в 2023 году "вспоминают Греччо, которое в свою очередь относит нас в Вифлеем"

ВАТИКАН, 9 декабря. /ТАСС/. Рождественский вертеп (презепе) открыли на площади Святого Петра в Ватикане. Как указывается в сообщении губернаторства папского города-государства, в этом году отмечается 800 лет со времени появления традиции воспроизводить сцену рождения Христа, введенной Святым Франциском Ассизским.

Легенда гласит, что Святой Франциск, вернувшись из путешествия на Святую Землю, решил восстановить атмосферу Рождества, одного из важнейших христианских праздников, и в 1223 году выбрал городок Греччо, напомнивший ему своими пещерами в холмах Вифлеем. Из провинции Риети, к которой относится Греччо, было доставлено презепе, которое восстанавливает грот в Греччо. Среди символических фигур, выполненных мастерами-ремесленниками в натуральную величину, есть и Святой Франциск. Именно он держит в руках младенца Иисуса.

В обращении к делегации дарителей вертепа Папа Римский Франциск вспомнил о драме, которую переживает сейчас Святая Земля. "В этом году на площади Святого Петра мы вспоминаем Греччо, которое в свою очередь относит нас в Вифлеем, и мы не можем не думать о драме, которую переживают обитатели Святой Земли. И мы выражаем всю нашу духовную близость братьям и сестрам, особенно детям, которые дороже всего платят за войну", - сказал Франциск.

Накануне под портиком колоннады Бернини на площади Святого Петра открылась ставшая традиционной выставка 100 вертепов. Вечером зажгутся огни на 25-метровой елке, которую в Ватикан доставили из Кунео, на севере Италии (область Пьемонт). Традиция устанавливать ель на площади Ватикана более поздняя, ее ввел в 1982 году Папа Римский Иоанн Павел II.

Огни на главной римской елке традиционно зажгли в день Непорочного зачатия Девы Марии, который отмечается 8 декабря. В этом году ель была перемещена на Народную площадь (Пьяцца дель Пополо) с площади Венеции, где ведутся работы по строительству третьей ветки римского метро.