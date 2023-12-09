Более 14 тыс. музеев и экспозиций об участниках СВО открылись в школах РФ

В пресс-службе Минпросвещения РФ сообщили, что военно-патриотические клубы функционируют более чем в 9 тыс. школ и свыше чем в 1 тыс. колледжей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Более 14 тыс. музеев и экспозиций о подвигах участников специальной военной операции (СВО) открыто в российских школах, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"По поручению президента России в наших школах создаются музейные экспозиции, посвященные участникам специальной военной операции. На сегодняшний день открыто более 14 тыс. музеев, экспозиций, уголков, музейных комнат, рассказывающих о подвигах наших соотечественников в рамках СВО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в современные программы патриотического воспитания в образовательных организациях разных уровней в обязательном порядке включена работа по сохранению исторической памяти, воспитанию гордости и уважения к подвигам соотечественников.

Также, по данным министерства, военно-патриотические клубы функционируют более чем в 9 тыс. школ и более чем в 1 тыс. колледжей.

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества.