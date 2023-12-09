Школьники РФ завоевали шесть золотых медалей на естественно-научной олимпиаде в Таиланде

Всего в международном конкурсе принимали участие 311 человек из 55 стран

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Все шесть российских участников завоевали золотые медали 20-й международной естественно-научной олимпиады юниоров в Таиланде. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

"В Бангкоке (Королевство Таиланд) подвели итоги 20-й Международной естественно-научной олимпиады школьников (IJSO). Все шесть участников российской сборной команды завоевали золотые медали. Также ребята из России получили специальный приз за экспериментальный тур", - говорится в сообщении.

Всего в олимпиаде принимали участие 311 школьников из 55 стран. Они выполняли задания по трем учебным предметам: физике, химии и биологии. Олимпиада проводилась в три тура: тестовый, теоретический и экспериментальный.

Международная естественно-научная олимпиада юниоров (IJSO) проводится ежегодно с 2004 года. Традиционно она завершает цикл олимпиад, после которого подводятся итоги участия сборных команд школьников РФ в международных олимпиадах в текущем году.