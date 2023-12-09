СМИ: полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении Тордена

Портал Yle отмечает, что начало полноценного расследования станет уникальным событием для Финляндии

СТОКГОЛЬМ, 9 декабря. /ТАСС/. Центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении россиянина Воислава Тордена, задержанного ранее по запросу Украины. Портал Yle, ссылаясь на заместителя генерального прокурора Юкка Раппе, сообщает, что оно проводится под руководством Генпрокуратуры.

Если затем будет принято решение о начале полноценного расследования, это станет уникальным событием для Финляндии, говорится в сообщении. "Расследование будет весьма исключительным, поскольку возможный подозреваемый не является финном, а преступление предположительно произошло не в Финляндии", - уточняет Yle.

8 декабря Верховный суд Финляндии постановил немедленно освободить 36-летнего Тордена, ранее задержанного по запросу Киева, отказав в его экстрадиции на Украину. Сразу после освобождения Торден был задержан пограничниками Финляндии, сообщала газета Helsingin Sanomat.

Торден, 1987 года рождения, ранее носивший имя Ян Петровский, является гражданином РФ. Он включен в санкционные списки Евросоюза и Минфина США. Украинская сторона добивается его выдачи из-за обвинений в преступлениях, которые, как утверждается, были совершены в Донбассе в период с 2014 по 2015 год.

Россиянина задержали в аэропорту Хельсинки 20 июля, на следующий день суд постановил заключить его под стражу за нарушение норм иммиграционного законодательства республики. 28 августа Тордена посетили сотрудники консульского отдела российского посольства в Хельсинки.