На Дворцовой площади в Петербурге стартовало 3D мэппинг-шоу "Страна света"

Шоу развернулось на более чем 8,5 тыс. кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Фестиваль медиаискусства "Страна света" стартовал на Дворцовой площади в Петербурге, шоу развернулось на более чем 8,5 тыс. кв. м, под световое представление задействуют фасады Главного штаба и Штаба Гвардейского корпуса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов мероприятия.

"Фестиваль стартовал в 18:00 и продлится до 23:00, завтра будет такой же график. Мы начали с большого мультимедийного шоу, посвященного 320-летию со дня основания Санкт-Петербурга, оно проходит на фасаде Главного штаба и занимает около 10 минут, дальше на Штабе Гвардейского корпуса стартует показ финалистов конкурса современного медиаискусства "Страна света". Десять работ представят участники из разных регионов России", - сказали организаторы.

В пресс-службе добавили, что 3Dмэппинг-шоу проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Помимо мэппинга будут применены такие визуальные технологии, как моушн-дизайн и VR-видео. Шоу развернулось на более чем 8,5 тыс. кв. м.

В 2023 году из 96 заявок-презентаций, поданных на конкурс молодыми художниками-видеографами, профессиональное жюри выбрало 10 работ, наиболее полно отвечающих тематике конкурса "Малая Родина - мое место силы". Каждый участник финала представляет презентацию о крае, где он родился: географию, архитектуру, биографию известных земляков или атмосферу, знакомую с детства. В финал конкурса вышли представители из Крыма, Алтая, Бурятии, Калмыкии, Вологодской, Мурманской, Московской областей, Великого Новгорода, Воронежа и Северодвинска.