В Пензенской области из-за непогоды на нескольких трассах ограничили движение автобусов

В регионе зафиксировали снегопад и гололед

ТАСС, 9 декабря. Ограничения на движение автобусов ввели на четырех участках трасс в Пензенской области из-за непогоды. Об этом говорится в сообщении, распространенном УГИБДД по региону.

"9 декабря в период с 18:30 мск до 22:30 мск ввиду погодных условий временно ограничено движение для автобусов и маршрутных транспортных средств на участках автомобильной дороги общего пользования федерального значения Пензенской области", - отмечается в сообщении.

Речь идет об участках с 470-го по 775-й км трассы М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, со 129-го по 278-й км автодороги Р-209 Тамбов - Пенза, с 0-го по 110-й км трассы Р-207 Пенза - Балашов - Михайловка - автомобильная дорога А-260. Кроме того, ограничения действуют на участке с 326-го по 511-й км автодороги Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов.

Время ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий. На территории региона идет сильный снег, метель, на дорогах образовалась гололедица.