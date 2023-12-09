В Париже кольцо с бриллиантом стоимостью €750 тыс. пропало из номера отеля Ritz

Полиция начала проверку

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Руководительница предприятия из Малайзии обратилась в полицию в связи с пропажей кольца с бриллиантом из ее номера в отеле Ritz в центре Парижа. Об этом сообщила газета Le Parisien.

По ее данным, стоимость пропавшего кольца составляет €750 тыс. Потерпевшая уверяет, что оставила ювелирное изделие на столе, когда отправилась по магазинам. Однако, вернувшись в номер, она его не обнаружила, сообщает издание.

Полиция начала проверку по факту пропажи кольца, при этом рассматриваются все возможные версии, в том числе и кража кем-то из сотрудников отеля.