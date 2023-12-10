Венгерские перевозчики анонсировали акцию протеста на границе с Украиной

Тем самым они присоединятся к дальнобойщикам Польши и Словакии, которые также пытаются не допустить грузовики с украинской территории в свои страны

БУДАПЕШТ, 10 декабря. /ТАСС/. Водители большегрузных автомобилей в Венгрии проведут в понедельник на границе с Украиной демонстрацию протеста против появления украинских дальнобойщиков на дорогах стран Евросоюза. Как сообщил глава Ассоциации венгерских автоперевозчиков Тивадар Арваи, акция пройдет на пограничном пункте пропуска в городе Захонь, через который проходят железнодорожные и автомобильные пути к украинскому Чопу.

Венгерские автоперевозчики тем самым присоединятся к акциям протеста польских и словацких коллег, которые также пытаются не допустить грузовики с Украины на свою территорию. Выход украинских грузоперевозчиков на европейский рынок поставил "сотни венгерских предприятий на грань разорения", цитирует Арваи информационное агентство MTI.

Руководитель ассоциации пояснил, что Евросоюз разрешил украинским грузоперевозчикам начать работу на территории ЕС, чтобы они могли обеспечить гуманитарные поставки на родину в связи с военным конфликтом. По его словам, разрешение продлено до июня 2024 года, но пробег украинских грузовиков по венгерским дорогам увеличился уже более чем на 30%, в то время как пробег венгерских автомобилей сократился на 4%.

Арваи отметил, что украинские перевозчики работают в совершенно другой экономической и правовой среде, поэтому они несут не столь большие расходы и не подчиняются правилам ЕС. По его словам, их действия уже давно не отвечают первоначальным целям и "разрушают часть логистического сектора стран Евросоюза".

Глава ассоциации сообщил, что на прошлой неделе Венгрия обратилась к руководству ЕС с просьбой "пересмотреть соглашение с Украиной и учесть интересы государств - членов сообщества, включая интересы венгерских компаний, занимающихся автоперевозками". Арваи считает необходимым "запретить украинским перевозчикам появляться в Евросоюзе".