В Забайкалье ожидают аномально холодную погоду

С 10 по 17 декабря в регионе среднесуточная температура опустится ниже климатической нормы на 7 градусов и более

ТАСС, 10 декабря. Аномально холодная погода ниже климатической нормы на 7 градусов и более ожидается местами с 10 по 17 декабря на территории Забайкальского края. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

"По информации ФГБУ "Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в период 10-17 декабря местами по территории Забайкальского края ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7 градусов и более", - говорится в экстренном предупреждении.

В управлении жителям рекомендуют одеваться по погоде, автомобилистам - иметь при себе заряженный телефон, запас топлива и теплые вещи. "Убедитесь в том, что в багажнике имеется буксировочный трос, инструменты для проведения ремонтных работ в случае поломки автомобиля", - добавили в ведомстве.