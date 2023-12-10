На Камчатке ожидаются метель и ветер со скоростью до 30 м/с

Спасатели предупреждают о вероятности осложнений обстановки на автодорогах, срыве кровли и падении деревьев

ТАСС, 10 декабря. Специалисты сообщают о приближении к берегам Камчатки циклона, 11 декабря в ряде районов края ожидают метель и сильный ветер со скоростью до 23 м/с, в прибрежных районах - до 30 м/с. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

"К берегам Камчатки приближается охотоморский циклон. Так, по данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине ночи 11 декабря в Петропавловск-Камчатском городском округе, Усть-Большерецком, Елизовском и на юге Мильковского муниципальных районов ожидаются сильный мокрый снег, метель, налипание мокрого снега на провода. На дорогах - гололедица. Скорость ветра может достигать 18-23 м/с, в прибрежных районах - 25-30 м/с", - говорится в сообщении.

Днем 11 декабря ожидают, что непогода распространится на Алеутский муниципальный округ, Мильковский и Усть-Камчатский муниципальные районы. "Там также прогнозируется сильный мокрый снег, метель, налипание мокрого снега на провода. В Алеутском муниципальном округе и Усть-Камчатском муниципальном районе скорость ветра может достигать 18-23 м/с, местами - 25-30 м/с", - отмечается на сайте.

В регионе наиболее вероятны нарушения в системе энергоснабжения, осложнение обстановки на автодорогах, возможен срыв слабоукрепленной кровли и обшивки зданий, падение широкоформатных конструкций и деревьев.