В Москве с начала года улучшили и запустили почти 30 маршрутов транспорта

Заместитель мэра столицы Максим Ликсутов отметил, что в будни на этих маршрутах совершаются свыше 82 тыс. поездок

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Почти 30 маршрутов наземного транспорта улучшили и запустили в Москве с начала текущего года, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Развиваем наземный городской транспорт по всей Москве. Как сообщил [заммэра столицы] Максим Ликсутов, с начала года улучшили и запустили почти 30 маршрутов рядом с 14 новыми жилыми комплексами, также возле них добавили новые остановки", - говорится в сообщении.

Ликсутов уточнил, что в будние дни на этих маршрутах совершаются свыше 82 тыс. поездок. Как отмечается в сообщении, автобусы стали подъезжать ближе к домам. Жителям стало быстрее и проще добираться до метро, МЦД, торговых центров, социальных и других важных объектов.