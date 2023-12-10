Директор Леры Кудрявцевой сообщил, что у телеведущей выявили пневмонию

В настоящее время она чувствует себя лучше, отметил Табриз Шахиди

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Телеведущая Лера Кудрявцева 9 декабря поступила в клинику в Минске с пневмонией, сейчас она чувствует себя лучше. Об этом сообщил ТАСС концертный директор Кудрявцевой Табриз Шахиди.

"Лера Кудрявцева сейчас чувствует себя хорошо. Вечером накануне с температурой 39 была доставлена в клинику, где ей диагностировали пневмонию", - сказал он.

По словам Шахиди, сейчас Кудрявцева чувствует себя лучше, однако в концерте "Песня года" принять участие не сможет.

В Минске 10 декабря состоится музыкальный телефестиваль "Песня года 2023", вести его должны были Кудрявцева и Сергей Лазарев. Лазарев в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщил, что также уже прибыл в Минск и пожелал соведущей скорейшего выздоровления.