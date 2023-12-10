В Ульяновской области рекомендовали отменить занятия с 1 по 6 класс из-за мороза

По информации Ульяновского гидрометеоцентра, в ночь с 10 на 11 декабря и 11 декабря на территории региона ожидается понижение температуры воздуха до минус 23-28 градусов

УЛЬЯНОВСК, 10 декабря. /ТАСС/. Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области рекомендует отменить 11 декабря занятия для учеников школ с первого по шестой класс из-за морозов.

"В связи с низкой температурой воздуха руководителям общеобразовательных организаций рекомендуем отменить занятия 11 декабря с первого по шестой класс", - отмечается в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.

По информации Ульяновского гидрометеоцентра, в ночь с 10 на 11 декабря и утром 11 декабря на территории Ульяновской области ожидается понижение температуры воздуха до минус 23-28 градусов, в Ульяновске - до минус 24-26 градусов. В понедельник днем по области ожидается до минус 14-19 градусов, по г. Ульяновску - минус 17-19 градусов.

Министерство напоминает, что информацию об отмене занятий необходимо разместить на официальных сайтах школ, в электронных дневниках, родительских чатах не позднее 18:00 мск накануне дня обучения.

Отмена занятий в школах Ульяновской области в связи с сильными морозами началась с пятницы. В этот день рекомендации распространялись на учеников первых-четвертых классов. 9 декабря из-за низкой температуры воздуха занятия были отменены с 1 по 6 класс.