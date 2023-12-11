На Сахалине из-за метели закрыли автодорогу Огоньки - Невельск

Протяженность трассы составляет около 51 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Движение всех видов транспорта ограничено на автодороге Огоньки - Невельск на юге Сахалина из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В связи с ограниченной видимостью и ухудшением дорожных условий, а также с целью предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций с 06:30 (воскресенье, 22:30 мск) 11 декабря ограничено движение на участке автодороги Огоньки - Невельск для всех видов транспорта за исключением высоко проходимой техники и дежурных служб", - отметили в управлении.

Протяженность дороги Огоньки - Невельск составляет около 51 км. Трасса соединяет два населенных пункта, общая численность жителей которых почти достигла 11 тыс. человек. Объезд через другой городской округ составит более 100 км пути.

Сейчас в районе автодороги Огоньки - Невельск идет снег, дует ветер, метель.