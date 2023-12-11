В Хабаровском крае прогнозируют увеличение иностранных туристов

Как считают в местном Минтуризме, до конца 2023 года регион могут посетить до 9 тыс. человек

ХАБАРОВСК, 11 декабря. /ТАСС/. Эксперты прогнозируют увеличение иностранного турпотока до 9 тыс. человек в Хабаровском крае в 2023 году, что почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщила ТАСС министр туризма региона Екатерина Пунтус.

"По иностранцам, въезжающим в наш край, пока не подобрались к доковидным показателям. Китайцы открыли свои границы в феврале, а поехали по безвизовому режиму только в конце сентября, за неделю до конца навигации. По расчетам экспертов, будет до 9 тыс. человек. В основном это граждане Китайской Народной Республики", - сказала Пунтус. В 2022 году регион посетили 6 250 иностранцев.

Министр отметила, что говорить о полноценном восстановлении международного туризма еще преждевременно, но положительная динамика уже прослеживается. Этому способствует возобновление оформления электронных виз для иностранных граждан, безвизовых туристических поездок в рамках межправительственного соглашения с Китайской Народной Республикой, а также активное продвижение Хабаровского края на международных рынках, в частности в популярных социальных сетях Китая: WeChat, Baidu, Weibo и Douyin.

В доковидный период практически каждый второй иностранный гость региона был из Китая. В основном туристы приезжали по Амуру через ближайший к Хабаровску город Фуюань, путь по этому маршруту занимает всего один или три часа в зависимости от судна. Сейчас граждане Китая прибывают в регион самолетами.

В то же время общий туристический поток в Хабаровском крае увеличился в этом году относительно доковидных показателей. "Мы ожидаем свыше миллиона по итогам года. Темп роста по прошлому году составил в процентном соотношении 208,5%, постараемся сохранить показатели и в будущем году, будем работать и над увеличением", - добавила Пунтус. В доковидный 2019 год турпоток составлял 646 тыс. человек.