В Москве ожидаются гололедица, снег и до 7 градусов мороза

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Облачно, снег, гололедица и до минус 7 градусов мороза ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от минус 7 до минус 5 градусов. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до минус 9 градусов, ожидаются облачность, снег, местами метель, гололедица, по области местами снежные заносы.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от минус 10 до минус 5 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до минус 12 градусов.

Ветер юго-восточный 6-11 м/c. Атмосферное давление составит около 756 мм ртутного столба.

Оранжевый уровень погодной опасности действует в столице и области до 21:00 понедельника из-за аномально холодной погоды со среднесуточной температурой воздуха на 7-14 градусов ниже климатической нормы.