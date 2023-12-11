В двух поселках Хакасии подключат временное энергоснабжение

Речь идет об Усть-Абаканском районе

ТАСС, 11 декабря. Временное электроснабжение организуют в двух поселках в Усть-Абаканском районе Хакасии, оставшихся без электроснабжения в 30-градусные морозы. Об этом сообщила в Telegram-канале глава района Елена Егорова.

"Энергетики сообщают, что ориентировочно к 12:00 (08:00 мск) подключат временное энергоснабжение, затем будет веерное переподключение по графику", - сообщила Егорова. По ее словам, сейчас идет восстановление энергоснабжения Калинина и Расцвета. "Разработано техническое решение, энергетики приступили к реализации необходимых мероприятий. При необходимости на время восстановительных работ могут быть отключения от энергоснабжения по второй действующей линии", - добавила она.

В субботу региональный главк МЧС сообщал об отключениях в населенных пунктах Калинино и Расцвет. Тогда, по информации ведомства, под отключения попали 122 частных жилых дома, где проживают 265 человек. В свою очередь в компании "Россети Сибирь" сообщили, что отключения носят циклический характер и связаны с переходом на электроотопление без модернизации сетей. Проблемы с электроснабжением продолжались и в воскресенье. В понедельник на территории трех сельсоветов введен режим ЧС. Созданы два временных пункта размещения в Черногорске и один в Абакане.

По информации Гидрометцентра, в Абакане на 07:00 (03:00 мск) было около минус 34 градусов. По данным сайта Среднесибирского УГМС, 9-14 декабря в Абакане ожидается аномально холодная погода - среднесуточная температура воздуха прогнозируется ниже климатической нормы на 12 градусов и более.