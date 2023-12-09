В двух населенных пунктах Хакасии отключили электроэнергию

В республиканском главке МЧС сообщили, что отключение коснулось 122 частных жилых домов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Циклические отключения электроэнергии фиксируются в двух населенных пунктах Усть-Абаканского района Хакасии в 30-градусные морозы из-за перехода на электроотопление . Об этом ТАСС сообщили в "Россети Сибирь".

"Ситуация с отключениями циклична, на одних и тех же улицах в двух населенных пунктах Усть-Абаканского района: Калинино и Расцвет. Причина одинаковая - срабатывает автоматика в трансформаторных подстанциях из-за возросшей нагрузки на сети по причине работы электрокотлов. С периодичностью в два-три часа бригады энергетиков выезжают по адресам и вручную включают вводные автоматы", - сообщили в компании.

По словам представителя "Россети Сибирь", причиной отключений мог стать переход потребителей на электротопление без соответствующей реконструкции сетей. "Одним из решений может стать экономное энергопотребление со стороны жителей. Со своей стороны энергетики в ближайшее время переведут трансформаторные подстанции на режим "изолированной" работы, подключив их к дизельным электростанциям, тем самым будет снижена нагрузка на две питающие линии, что позволит с меньшими рисками пройти низкие температуры", - добавили в компании.

В республиканском главке МЧС сообщали ТАСС, что под отключение в двух населенных пунктах попали 122 частных жилых дома, где проживает 265 человек. При этом снабжение электроэнергией социально значимых объектов не прекращалось. По информации Гидрометцентра, в Абакане на 10:00 (6:00 мск) было минус 32 градуса. По данным сайта Среднесибирского УГМС, 9-14 декабря в Абакане ожидается аномально-холодная погода - среднесуточная температура воздуха прогнозируется ниже климатической нормы на 12 градусов и более.

Часть людей после отключений приходили греться в аэропорт Абакана, расположенный в 2,5 км от села Калинино. "Гостей угостили горячими напитками, чаем, кофе. Сотрудники аэропорта Абакан сделали все, для того, чтобы ожидание было комфортным для жителей, попавших в ситуацию с аварийным отключением электроэнергии", - рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта.