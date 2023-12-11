В одном из муниципалитетов Хакасии ввели режим ЧС из-за проблем с электроснабжением

В двух селах Усть-Абаканского района с 9 декабря нет тепла и света

ТАСС, 11 декабря. Режим ЧС введен на территории трех сельсоветов Усть-Абаканского района в Хакасии из-за проблем с электроснабжением в тридцатиградусные морозы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава района Елена Егорова.

"Мною принято решение ввести режим ЧС по Усть-Абаканскому району на территориях Калининского, Расцветовского и Опытненского сельсоветов", - сообщила Егорова, добавив, что режим ЧС введен с 07:00 (03:00 мск) понедельника.

По ее информации, поврежден силовой кабель и нарушено энергоснабжение части потребителей в населенных пунктах Калинино и Расцвет. "Энергетики первым делом занимаются переподключением социальных объектов, разрабатывается схема по подключению потребителей по резерву", - отметила глава района. Из-за аварийных отключений школа в поселке Расцвет переходит на дистанционный режим работы, местный детский сад принимать детей не будет. "Однако если у кого-то есть крайняя необходимость устроить ребенка в детский сад, то детей из "Родничка" примет детский сад "Росток" в поселке Тепличный", - добавила глава района.

Также Егорова отметила, что для жителей населенных пунктов, оставшихся без электроснабжения, организованы три пункта временного размещения.

"Уважаемые жители, напоминаю, что при необходимости для вас будет организовано временное размещение. Разместиться можно: на базе социальной гостиницы города Черногорска, социально-оздоровительного центра им. А.И. Лебедя города Черногорска, в ГАУ РХ "Абаканский пансионат ветеранов" города Абакана", - сообщила Егорова в своем Telegram-канале.

Она уточнила ТАСС, что пока никто не воспользовался предложением разместится в ПВР. Ранее часть людей после отключений приходили греться в аэропорт Абакана, расположенный в 2,5 км от села Калинино, сообщали в пресс-службе главной воздушной гавани республики.

В субботу региональный главк МЧС сообщал об отключениях в населенных пунктах Калинино и Расцвет. Тогда, по информации ведомства, под отключения попали 122 частных жилых дома, где проживают 265 человек. В свою очередь в компании "Россети Сибирь" сообщили, что отключения носят циклический характер и связаны с переходом на электроотопление без модернизации сетей. Проблемы с электроснабжением продолжались и в воскресенье.

10 декабря в компании "Россети Сибирь" сообщали, что идет перевод части трансформаторных подстанций в изолированный режим работы, что позволит высвободить дополнительные мощности, а за счет подключения подстанций к дизельным электроустановкам удалось выровнять мощность по основным питающим линиям. В то же время отмечалось сверхнормативное потребление со стороны потребителей. Бригады энергетиков ведут ремонтно-восстановительные работы в тридцатиградусные морозы.

По информации Гидрометцентра, в Абакане на 70:00 (03:00 мск) было около минус 34 градусов. По данным сайта Среднесибирского УГМС, 9-14 декабря в Абакане ожидается аномально-холодная погода - среднесуточная температура воздуха прогнозируется ниже климатической нормы на 12 градусов и более.