В Новосибирской области обновили лабораторию туберкулезной больницы

Как считают в региональном правительстве, это ускорит диагностику заболевания в четыре раза

НОВОСИБИРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Бактериологическую лабораторию областной клинической туберкулезной больницы в Новосибирске полностью обновили, для нее закупили оборудование на 30 млн рублей. Это позволит проводить в четыре раза больше исследований и проводить диагностику туберкулеза для всех жителей области, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"На 30 млн рублей закупили оборудования для бактериологической лаборатории областной клинической туберкулезной больницы в рамках программы развития здравоохранения Новосибирской области. Новое оборудование позволяет проводить в четыре раза больше исследований и получать результат в два раза быстрее", - говорится в сообщении.

Запланировано также строительство нового корпуса детской туберкулезной больницы, где разместится оборудование для ПЦР-диагностики и диагностики неспецифической микрофлоры.

Лаборатория переехала из старого здания противотуберкулезного диспансера в новый лабораторно-диагностический корпус детской туберкулезной больницы (филиала областной туберкулезной больницы). Обновлено практически все оборудование: для молекулярно-генетических исследований, для рутинных исследований, для экспресс-диагностики и развернутого анализа. Новые аппараты, которые выявляют ДНК микобактерий, в течение двух часов дают ответ, болен ли пациент туберкулезом. Также с их помощью можно определить устойчивость штамма к одному лекарственному препарату. Врач сразу может назначить наиболее эффективную схему лечения.

Для более детальных исследований микобактерий и подбора терапии используют метод посева на жидких питательных средах. Таких аппаратов в лаборатории четыре, они позволяют получить результат в течение 42 дней вместо 3 месяцев. Раньше мощности лаборатории позволяли сделать 6 тыс. посевов на жидкие питательные среды в год, теперь - до 24 тыс. "Новые микроскопы, термостаты, ламинарные боксы - сегодня диагностика туберкулеза в регионе соответствует всем современным требованиям и стандартам", - рассказали в пресс-службе.

В январе президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Андреем Травниковым призвал его уделить больше внимания борьбе с туберкулезом. В 2022 году в регионе было выявлено около 1,5 тыс. случаев этого заболевания, что на 200 случаев меньше, чем в 2021 году. Исторически показатель заболеваемости в регионе превышает среднероссийские. В пресс-службе областного Минздрава сообщили ТАСС, что разработана дорожная карта для снижения заболеваемости туберкулезом в регионе, к 2027 году ее планируется снизить на 14%.