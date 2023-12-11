В Саратове началась подача тепла в дома после крупной коммунальной аварии

По данным администрации города, специалисты завершили ремонт трубопровода

САРАТОВ, 11 декабря. /ТАСС/. Началась подача тепла в дома более 28 тыс. жителей Саратова. Специалисты завершили ремонт трубопровода, сообщила городская администрация.

"После проведения ремонтных работ на трубопроводе по улице Куприянова, 7а, произведен запуск ЦТП-42 [центрального теплового пункта]. Начинается подача тепла в первые многоквартирные дома, попавшие в зону отключения", - сообщили в мэрии.

Коммунальная авария произошла накануне на сетях компании "Т Плюс" на улице Куприянова в Саратове. Без отопления остались более 140 многоквартирных домов с населением свыше 28 тыс. человек, а также 7 объектов социальной сферы. Нескольким абонентам тепло подавалось с пониженными параметрами. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что намерен обратиться в правоохранительные органы для проверки должностных лиц компании "Т Плюс", отвечающих за подачу отопления.