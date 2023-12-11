Корреспондент ТАСС стал лучшим IT-журналистом года в конкурсе "Цифровая журналистика"

Награду Алексею Забелину вручил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор "Цифровой России" Антон Немкин

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Корреспондент редакции экономической информации ТАСС Алексей Забелин победил в номинации "Лучший IT-журналист" конкурса "Цифровая журналистика", организованного "Единой Россией".

Награду корреспонденту ТАСС вручил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор "Цифровой России" Антон Немкин. В число критериев для выбора победителя вошли оригинальность подачи информации, ее корректность и достоверность, также учитывались показатели цитируемости в других СМИ, комментарии и ссылки.

Конкурс проходил среди журналистов, работающих в сфере информационных технологий, информполитики и связи. Заявки принимались на восемь номинаций, в том числе "Лучший IT-новостник года", "Лучший IT-Telegram-канал", "Лучший аналитический IT-материал", "Лучшее IT-интервью", "Лучшая ITТ-публикация для массового читателя", "Лучший материал в сфере кибербезопасности" и "Лучший региональный IT-журналист".

"Цифровая журналистика" - ежегодный конкурс, его цель - повышение осведомленности граждан в сферах цифровой трансформации и информационной безопасности.