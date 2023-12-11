В Подмосковье за сутки очистили более 18 тыс. км дорог

В работах для обеспечения безопасного проезда были задействованы около 1 тыс. единиц спецтехники и более 1,1 тыс. дорожных рабочих

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Свыше 18 тыс. км дорог очистили и обработали противогололедными материалами в Московской области за минувшие сутки. В работе задействовали более 1 тыс. рабочих и использовали почти столько же единиц техники, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В работах для обеспечения безопасного проезда были задействованы около 1 тыс. единиц спецтехники и более 1,1 тыс. дорожных рабочих. В настоящее время продолжаем мониторинг дорожной ситуации и ведем взаимодействие с оперативными службами, работаем по погодным условиям", - привели в тексте слова зампредседателя правительства - министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.

Как уточнили в министерстве, дорожные службы региона очистили и обработали противогололедными материалами более 18 тыс. км дорог за прошедшие сутки.

В пресс-службе рассказали, что в Московском регионе днем ожидается снег.

"Напоминаем автомобилистам о соблюдении ПДД: не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. В случае возникновения чрезвычайной ситуации или ДТП звоните в службу 112", - добавили в Минтрансе региона.