В Подмосковье протестируют оплату проезда в автобусах с учетом геолокации

Пассажиры также могут оплачивать проезд по специальному QR-коду, размещенному в салоне автобусов пилотного маршрута

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Пилотный проект по оплате проезда в общественном транспорте с учетом геолокации запустили на автобусном маршруте №478 "Жуковский - м. Котельники", сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В Подмосковье реализуется пилотный проект по оплате проезда в общественном транспорте по геолокации. <...> Оценить нововведение могут пассажиры, совершающие поездки по маршруту Мострансавто №478 "Жуковский - м. Котельники", - говорится в сообщении.

В тексте поясняется, что для использования оплаты проезда по геолокации необходимо включить Bluetooth, открыть приложение "Транспорт Подмосковья", оно само определит, в какой автобус и на какой остановке сел пассажир, по какому маршруту следует и какая стоимость проезда на этом маршруте. После оплаты приложение сформирует электронный билет, который можно предъявить контролеру.

Отмечается, что пассажиры также могут оплачивать проезд по специальному QR-коду, размещенному в салоне автобусов пилотного маршрута. В мобильном приложении "Транспорт Подмосковья" необходимо нажать кнопку "Оплата", отсканировать QR-код и подтвердить платеж.

"Новые способы оплаты проезда значительно сэкономят время пассажиров при посадке и сократят временные затраты в пути. По результатам пилотного проекта будет принято решение о целесообразности внедрения сервиса на всех маршрутах общественного транспорта Московской области", - подчеркнули в министерстве.