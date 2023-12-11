В Петербурге определили объекты, на которые планируется потратить курортный сбор

Кроме того, финансирование предлагается направить и на создание фонтана в Линейном парке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Средства от курортного сбора в Санкт-Петербурге, который начнут взимать в городе с 1 апреля 2024 года, планируется направить на благоустройство двух популярных пляжей в Курортном районе, реставрацию Московских триумфальных ворот и создание фонтана в Линейном парке на Васильевском острове. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по развитию туризма по итогам первого заседания Общественного совета по курортному сбору.

"Согласно прогнозу, сумма курортного сбора в 2024 году, начиная с 1 апреля, оценивается примерно в 300 млн рублей. Эти средства предложено направить на полное благоустройство двух популярных пляжей в Курортном районе: "Ласковый" и "Дюны", которые, в частности, планируется украсить небольшими скульптурами балтийских кольчатых нерп. Также рекомендовано сделать вклад в ведущуюся реставрацию Московских триумфальных ворот - одной из визитных карточек Северной столицы", - говорится в сообщении.

Кроме того, финансирование предлагается направить и на создание фонтана в Линейном парке на намываемой территории Василеостровского района, который, как ожидается, станет еще одним объектом новой туристской географии Петербурга. Отмечается, что конкретный перечень объектов будет утвержден правительством Петербурга. "Городские власти приняли решение, согласно которому курортный сбор в 2024 году будет авансирован бюджетом Санкт-Петербурга. Так что жители и гости Северной столицы смогут увидеть результаты уже в следующем году", - добавили в комитете.

Общественный совет сформирован в соответствии с федеральным законом о проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры. Его председателем избран вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин. В составе совета - представители операторов курортного сбора, общественных и экспертных организаций.

Также сообщается, что Общественный совет предварительно согласовал планы на 2025 год. "Это проект по реконструкции Марсова поля, а также два проекта по благоустройству: скульптура "Ассоль" на Южной дороге Крестовского острова, в одном из самых популярных мест для фотографирования, и "Цветочные часы" в Александровском парке", - отметили в комитете, напомнив, что решение о дальнейшем применении курортного сбора будет приниматься на федеральном уровне позже, по завершении экспериментального периода (31 декабря 2024 года) и с учетом его результатов.

О курортном сборе

Закон о введении на территории Петербурга курортного сбора вступил в силу с 1 октября. Документ предусматривает оплату в размере 100 рублей в сутки с совершеннолетних путешественников с 1 апреля 2024 года, до этого момента будет действовать нулевая ставка. Оплата сбора будет обязательной как для российских, так и иностранных гостей. При этом за первый день заезда сбор взиматься не будет. Закон устанавливает более 20 льготных категорий граждан, которые полностью освобождаются от уплаты сбора. В соответствии с документом поступившие в бюджет города средства будут использоваться исключительно для финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры.