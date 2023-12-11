В Екатеринбурге открылся филиал московского аукционного дома "Литфонд"

Первые торги состоятся 14 декабря

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Представительство московского аукционного дома "Литфонд" открылось в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС. Первые торги состоятся здесь 14 декабря, а в будущем их планируют проводить раз в месяц.

"Первое место, куда мы хотели прийти [при расширении сети], - это Урал и Сибирь. <…> [Это] <…> регион, истории которого не одна сотня лет: от Петра Великого, Татищева и Демидова и вплоть до сегодняшнего времени - до Эрмитажа, знаменитого свердловского андерграунда живописного, свердловского рока. Мы в каталоге попытались дать целый срез истории уральского края", - рассказал генеральный директор "Литфонда" Сергей Бурмистров.

Всего на первые торги "Литфонда" в Екатеринбурге заявлено 220 лотов. Большую часть из них составляют ценные исторические бумаги, книги и предметы. Часть выручки с первого аукциона пойдет на поддержку культурных проектов города.

Также аукционный дом совместно с Екатеринбургским музеем изобразительных искусств открывает в городе "Школу коллекционера". В центре "Эрмитаж-Урал" будут проходить лекции, мастер-классы известных экспертов в области искусства. Первая лекция пройдет 12 декабря и будет посвящена российскому аукционному рынку предметов искусства и коллекционирования.

По словам заместителя главы Екатеринбурга Екатерины Сибирцевой, появление аукционного дома и совместная работа по культурным проектам - очень значимая коллаборация к 300-летию города.

В этом году Екатеринбург отмечает свое 300-летие. В декабре 2018 года был сформирован оргкомитет по подготовке к юбилею. История города началась в 1723 году, когда на железоделательном заводе у реки Исети был осуществлен пробный пуск ковочных молотов.