СМИ: запросы о постельных клопах стали одними из самых популярных в Google среди французов

По данным радиостанции Europe 1, также чаще всего жителей Франции интересовало "определение вотума недоверия" и "что такое 49.3"

ПАРИЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Вопрос о том, как узнать, есть ли у тебя дома постельные клопы, стал одним из самых популярных среди жителей Франции в 2023 году. Такие данные приводит радиостанция Europe 1 со ссылкой на годовой отчет поисковой системы Google для этой страны.

Помимо клопов, среди актуальных тем чаще всего жителей Франции интересовало "определение вотума недоверия" и "что такое 49.3". Последнее относится к пункту 3 статьи 49 Конституции Франции, в соответствии с которой правительство Элизабет Борн уже 20 раз провело законопроекты в обход парламента. В ответ на подобные действия властей оппозиция регулярно ставила на голосование вопрос о доверии правительству, используя последний шанс не допустить принятия этих законов. До сих пор, впрочем, ни в одном случае им не удалось набрать необходимого большинства, чтобы запустить процедуру роспуска кабмина.

Пальму первенства же, как и в прошлые годы, удерживают запросы на тему спорта. В этом году во Франции прошел чемпионат мира по регби, поэтому граждане республики даже чаще интересовались капитаном сборной Антуаном Дюпоном, чем народным любимцем, форвардом парижского футбольного клуба PSG Килианом Мбаппе. После победы со счетом 14:0 против футбольной сборной Гибралтара пользователи поспешили в поисковик, чтобы узнать, "где находится" эта страна.

Самыми популярными персонами, согласно запросам в Google, стали экс-премьер и глава партии "Горизонты" Эдуар Филипп и актриса Брижит Бардо. Среди умерших в 2023 году наибольшее внимание привлекли американский актер Мэттью Перри и французская актриса и певица Джейн Биркин.

Нашествие паразитов

Проблема постельных клопов вышла на первый план медиапространства Франции этой осенью. Первый заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар призвал разработать государственный план борьбы с паразитами, в частности включить в договоры на страхование жилья пункт о "риске заражения клопами". В свою очередь министр здравоохранения Франции Орельен Руссо призвал население прекратить панику по поводу распространения клопов, тогда как министр-делегат, отвечающий за транспорт, Клеман Бон опроверг сообщения о наличии клопов в парижском транспорте. После нескольких недель бурных дебатов радиостанция RMC даже распространила новость со ссылкой на французские разведслужбы о возможной причастности российских СМИ к активному распространению информации о нашествии постельных клопов во Франции.

Однако во время сеанса вопросов правительству в Нацсобрании 3 октября глава парламентской фракции партии "Неподчинившаяся Франция" Матильда Пано напомнила премьер-министру о том, что проблема с клопами ухудшается на протяжении нескольких лет. В 2017 году в стране насчитывалось примерно 200 тыс. домохозяйств с паразитами, однако, несмотря на призывы депутатов, правительство, по ее словам, не принимало никаких мер до 2020 года, когда в республике насчитывалось уже 950 тыс. точек заражения, а в 2022 году их число превысило 1,1 млн.

Борн в ответ выступила с утверждением, что постельные клопы "имеются в большинстве крупных городов мира" и, согласно исследованиям, "их распространение связано с туристическими поездками и сопротивляемостью инсектицидам". Она также подчеркнула, что еще в марте 2022 года правительство уже уделяло внимание проблеме, представив межминистерский план по борьбе с клопами, и намерено наращивать усилия на этом направлении.