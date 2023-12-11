В "Фобосе" рассказали о погоде в регионах Поволжья

Температура воздуха останется ниже климатической нормы

ТАСС, 11 декабря. Температура воздуха в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) на этой неделе останется ниже климатической нормы из-за циклона, однако аномальные морозы начнут ослабевать. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Основной процесс - это противостояние антициклона и наступающих атлантических вихрей. До Поволжья они, по большому счету, не доберутся, и тепло не дойдет, но на западе округа из-за этого погода будет снежная, ветреная, по-прежнему достаточно морозная, <...> а в центре и на востоке сохранится влияние антициклона, будет очень холодно, но морозы постепенно ослабевают", - сказала Котилевская.

Так, на этой неделе в Нижнем Новгороде температура воздуха 12-13 декабря ожидается до минус 13 градусов, а 14-15 декабря - минус 8-10 градусов. На севере Нижегородской области 12 и 13 декабря ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов и более ниже климатической нормы. Похожая ситуация будет и в Саратове, где 12 декабря прогнозируется минус 12-14 градусов, 13 декабря - минус 10-12 градусов, а 14-15 декабря - минус 6-8 градусов, временами будет идти небольшой снег.

Холоднее будет в Казани, где температура воздуха составит 12-13 декабря минус 17-19 градусов, а 14-15 декабря - минус 11-13 градусов. В целом по Татарстану температурный фон ночью и утром прогнозируется в пределах минус 25-30 градусов, местами до минус 32-37 градусов. В Оренбургской области до 15 декабря в большинстве районов также сохранится аномально холодная погода. По информации регионального ГУ МЧС, ночью 12 декабря местами в северных и восточных районах Оренбуржья ожидается до минус 34 градусов.

В Главном управлении МЧС по Чувашии отметили, что с 11 по 13 декабря в республике также ожидается сохранение аномально холодной погоды со среднесуточной температурой воздуха на 9-14 градусов ниже климатической нормы. По данным Ульяновского гидрометеоцентра, в ночь с 10 на 11 декабря и утром 11 декабря на территории региона температура воздуха понижалась до минус 23-28 градусов, в Ульяновске - до минус 24-26 градусов.

По данным центра погоды "Фобос", в Перми на неделе ожидается последняя ночь с температурой воздуха ниже минус 30 градусов, она будет завтра. Днем 12 декабря в столице Прикамья будет еще минус 25 градусов, 13 декабря - минус 18-20 градусов. В целом в Перми пятый день подряд отмечается минимальная температура воздуха ниже минус 30 градусов. Примерно такая же погода ожидается и в соседних городах: Кирове, Ижевске и Уфе. Так, ночью 11 декабря на метеостанции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха, зафиксировано 30,9 градусов мороза. При этом по Башкирии в понедельник температура в ночное время опустится до минус 43 градусов, отметили в Башгидромете.

Из-за нагрянувших в регионы Поволжья затяжных морозов в ряде регионов ПФО в школах отменили занятия. Ранее для учащихся ижевских школ ввели дистанционный формат. В администрации города сообщили, что с 12 декабря образовательные учреждения Ижевска вернутся к обычному режиму работы. Также из-за низкой температуры воздуха 11 декабря Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области дало рекомендации по отмене занятий для учеников школ с первого по шестой класс. Занятия отменены и в некоторых школах Пермского края, однако ожидается, что после 12 декабря все школьники вернутся к привычному формату обучения.