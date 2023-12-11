Эксперт заявила, что каждый пятый ребенок неоднократно сталкивался с кибербуллингом

Глава АНО "Белый интернет" Элина Сидоренко отметила, что "борьба с ним и помощь его жертвам должна строиться через системную работу, обучение цифровой гигиене, адекватное и неизбежное наказание виновников травли"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Более 20% детей в России неоднократно сталкивались с кибербуллингом. Об этом сообщила глава АНО "Белый интернет" Элина Сидоренко на встрече с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

"Интернет-буллинг вышел за рамки дворовых "дразнилок" и стал весомой проблемой для общества, детей и их родителей. Каждый пятый ребенок - это 22% несовершеннолетних - неоднократно сталкивался с кибербуллингом. А с каждым десятым это случалось как минимум один раз. Борьба с ним и помощь его жертвам должна строиться через системную работу, обучение цифровой гигиене, адекватное и неизбежное наказание виновников травли", - сказала она на встрече, посвященной защите детей от цифровых угроз и укреплению двустороннего взаимодействия по охране прав ребенка в сети.

Львова-Белова согласилась с необходимостью комплексных мер по защите детей в цифровом пространстве. "Нашими правоохранительными органами ведется постоянная работа по выявлению и блокировке сайтов, групп и сообществ в социальных сетях, которые несут вред детской жизни и здоровью. Но темпы блокировки не всегда поспевают за темпами создания все новых таких групп и ресурсов", - подчеркнула она.

Участники встречи также обсудили проблему буллинга, опасность терроризма, профилактику суицидов, правовую грамотность детей и подростков в интернете, а также наметили направления сотрудничества в части обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних.

Центр по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий АНО "Белый интернет" создан для популяризации правовой культуры, идей добросовестности и законопослушности в цифровой сфере, повышения уровня цифровой культуры и цифровой гигиены населения.