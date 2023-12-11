В Хабаровске детям в саду раздали грамоты с символикой Украины

В управлении образования города сообщили, что инструктор по физкультуре скачала шаблон грамоты в интернете и принесла на соревнования

ХАБАРОВСК, 11 декабря. /ТАСС/. Дети из хабаровского детского сада получили грамоты с символикой Украины по итогам спортивных соревнований, сообщили ТАСС в управлении образования города.

"Произошла недопустимая ситуация в детском саду №137 нашего города. В учреждении проходили соревнования, в которых участвовали несколько детсадов. Каждый готовил грамоты для воспитанников самостоятельно. Инструктор по физкультуре детского сада №122 скачала шаблон грамоты в интернете, распечатала и принесла на соревнования", - сказали в управлении. На грамотах была символика Украины.

Сейчас грамоты изъяты, идет проверка. Со всеми сотрудниками образовательных учреждений проведут беседы и экзамены по поводу знания российской символики, уточнили в управлении. В отношении руководства сада и сотрудников будут приняты меры, в том числе дисциплинарные.