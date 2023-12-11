Резиденция Деда Мороза откроется на территории колеса обозрения "Солнце Москвы"

"Зимний сезон на "Солнце Москвы" стартует с 15 декабря, а посетить резиденцию смогут бесплатно все посетители колеса обозрения ежедневно с 11:00 до 22:00 по 8 января 2024

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Зимний сезон стартует на территории колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ с 15 декабря. Среди новшеств этого года - резиденция Деда Мороза, сообщили ТАСС в пресс-службе аттракциона.

"Зимний сезон на "Солнце Москвы" стартует с 15 декабря 2023 и продлится до конца февраля 2024. В программе: более 50 бесплатных мероприятий для всей семьи в рамках проекта "Зима на Солнце". Каждые выходные, включая новогодние каникулы, гостей ждут театральные представления, концерты живой музыки, творческие мастер-классы. Новинка этой зимы - резиденция Деда Мороза. Посетить ее и пообщаться с волшебником смогут бесплатно все посетители колеса обозрения ежедневно с 11:00 до 22:00 по 8 января 2024", - привели в пресс-службе слова заместителя гендиректора по маркетинговым коммуникациям и PR Екатерины Башкировой.

В пресс-службе рассказали, что посещение приемной новогоднего героя организовано в формате интерактивного спектакля. Встречать гостей будет Снеговик - помощник Деда Мороза. Он покажет всем резиденцию, которая оформлена в стиле рождественского домика. Дети и взрослые смогут пообщаться со Снеговиком и Дедом Морозом, сделать фотографии на память и получить подарок. Дети также получат возможность прочесть стихи, исполнить песни и загадать желания.

Кроме того, до 20 января 2024 года на территории аттракциона работает новогодняя почта: ящик Московской Усадьбы Деда Мороза установлен рядом с резиденцией. Получить бланк и написать письмо Деду Морозу можно около стойки информации в МФК "Солнце Москвы".

Отмечается, что второй год подряд на "Солнце Москвы" проходит гастро-музыкальный проект "Зима на Солнце" - серия бесплатных мероприятий по выходным и праздничным дням, которые доступны всем желающим. В этом зимнем сезоне запланировано около 50 мероприятий.

"Большая интерактивная программа состоится в Новогоднюю ночь и на каникулах: для гостей выступят музыкальные кавер-группы, пройдут театральные представления с мимами, конкурсы с розыгрышами подарков. С 10 февраля "Солнце Москвы" станет одной из главных столичных площадок для празднования Китайского нового года. Вход на все мероприятия свободный", - подчеркнули в пресс-службе аттракциона.