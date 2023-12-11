На Ставрополье создадут виртуальную модель региона для управления территориями

Система будет анализировать данные в режиме реального времени

СТАВРОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены создать 3D-модель региона для прогнозирования рисков в территориях при помощи искусственного интеллекта, сообщили журналистам в пресс-службе краевого Минэкономразвития.

"Сейчас Минэкономразвития региона прорабатывает возможность создания цифрового двойника Ставропольского края. Это информационная и пространственная 3D-модель региона. Система в режиме реального времени будет анализировать данные и моделировать ситуации развития, что позволит предвидеть риски и преодолевать чрезвычайные ситуации до момента их наступления. Это одна из глобальных задач, которую будет решать цифровой двойник", - цитирует пресс-служба главу краевого министерства Дениса Полюбина.

Внедрение искусственного интеллекта в управление территориальным развитием ведется по поручению губернатора края Владимира Владимирова. Сейчас определяется стоимость проекта, срок реализации может составить пять лет, сообщил ТАСС Полюбин.

"Сейчас идет сбор информации от территорий края, чтобы создать базу цифрового двойника. По сути, это будет сервис-платформа, которой муниципалитеты смогут пользоваться в своей работе. Создать платформу планируется на базе сервиса "2ГИС", - сказал министр.